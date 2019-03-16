Более девяти тысяч проектов поборются за президентские миллиарды

Самое популярное грантовое направление- пропаганда здорового образа жизни Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Завершился прием заявок на первый в этом году конкурс по предоставлению грантов президента России на развитие гражданского общества. Желание изъявили 7 тысяч 760 некоммерческих организаций.

От них в Фонд президентских грантов поступило 9 011 проектов. Самое популярное тематическое направление — «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (17% проектов). На втором месте «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (13%), на третьем — «Поддержка проектов в области культуры и искусства» (12%).

Наиболее активными заявителями на президентские гранты, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области (419 проектов), Республики Татарстан (395 проектов) и Республики Башкортостан (268 проектов).

Чуть больше половины всех грантов запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Треть заявок — на сумму до 500 тысяч рублей.

Итоги конкурса первой волны заявок будут подведены 1 июня, с 1 июля поддержанные проекты смогут стартовать. С 10 июня по 31 июля пройдет второй этап сбора заявок на президентские гранты 2019 года. По итогам двух конкурсов между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд рублей.