Минобороны показало испытания ракетоносца «Борей». ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 13:43
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Несмотря на большие габариты, подлодка может становиться абсолютно невидимой для врагаскриншот из видео телеканала «Звезда»

Испытания подводного ракетоносца «Борей» подошли к завершающей стадии. Минобороны опубликовало в интернете видеозапись испытаний атомных подлодок. На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию, а также передвижение субмарины у поверхности воды на полном ходу. Уже в 2020 году атомные «Бореи» поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.

«Эти лодки отвечают самым современным требованиям, отличаясь скрытностью, маневренностью и вооруженностью», — цитирует главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва телеканал «Звезда».

Он отметил, что также началось серийное строительство атомных подводных лодок «Ясень». По словам Королева, подводные силы сейчас активно развиваются и проекты «Борей» и «Ясень» сыграют в этом значительную роль, пишет агентство Nation News.

Длина ракетоносца «Борей» равна 170 метрам, ширина — 13,5 метрам, а подводное водоизмещение (количество вытесненной воды) составляет 24 тысячи тонн. Несмотря на большие габариты, подлодка может становиться абсолютно невидимой для врага и менять курс за считанные минуты и погружаться на глубину до 500 метров, передает телеканал 360. Субмарины «Борей» и «Борей-А» могут нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава-30».

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