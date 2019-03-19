Испытания подводного ракетоносца «Борей» подошли к завершающей стадии. Минобороны опубликовало в интернете видеозапись испытаний атомных подлодок. На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию, а также передвижение субмарины у поверхности воды на полном ходу. Уже в 2020 году атомные «Бореи» поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.
«Эти лодки отвечают самым современным требованиям, отличаясь скрытностью, маневренностью и вооруженностью», — цитирует главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва телеканал «Звезда».
Он отметил, что также началось серийное строительство атомных подводных лодок «Ясень». По словам Королева, подводные силы сейчас активно развиваются и проекты «Борей» и «Ясень» сыграют в этом значительную роль, пишет агентство Nation News.
Длина ракетоносца «Борей» равна 170 метрам, ширина — 13,5 метрам, а подводное водоизмещение (количество вытесненной воды) составляет 24 тысячи тонн. Несмотря на большие габариты, подлодка может становиться абсолютно невидимой для врага и менять курс за считанные минуты и погружаться на глубину до 500 метров, передает телеканал 360. Субмарины «Борей» и «Борей-А» могут нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава-30».