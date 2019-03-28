В Сибири предложили частично запретить экспорт древесины

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил запретить экспорт древесины в виде круглого леса с 2020 года. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя президента России Владимира Путина.
Левченко предлагает ввести запрет с 1 января следующего года, передает ИА FlashSiberia. Как объяснили в правительстве Иркутской области, введение такого ограничения позволит сократить объемы незаконно заготавливаемой древесины.
Помимо этого, по мнению губернатора, в России необходимо законодательно установить ставки вывозных таможенных пошлин на так называемые грубообработанные пиломатериалы. К ним, в частности, относятся брус, лафет и сырая нестроганая доска.