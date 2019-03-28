В Сибири предложили частично запретить экспорт древесины

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 22:10
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ДОК
Левченко предлагает запретить вывоз древесины в виде круглого лесаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил запретить экспорт древесины в виде круглого леса с 2020 года. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя президента России Владимира Путина.

Левченко предлагает ввести запрет с 1 января следующего года, передает ИА FlashSiberia. Как объяснили в правительстве Иркутской области, введение такого ограничения позволит сократить объемы незаконно заготавливаемой древесины.

Помимо этого, по мнению губернатора, в России необходимо законодательно установить ставки вывозных таможенных пошлин на так называемые грубообработанные пиломатериалы. К ним, в частности, относятся брус, лафет и сырая нестроганая доска.

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