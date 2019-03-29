Зампред хабаровского правительства, родственник которой стал фигурантом дела, ушла в отставку

Чиновница ушла в отпуск и подала в отставку на фоне громкого уголовного дела и обысков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зампред председателя правительства Хабаровского края Наталья Пудовкина подала в отставку. Ранее стало известно, что бизнесмен Александр Пудовкин, который может быть родственником чиновницы, является фигурантом уголовного дела об афере в лесной промышленности на десять млрд рублей.

«Подтверждаю, что на данный момент Наталья Алексеевна находится в отпуске. Да, она приняла такое решение [об отставке]», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Причины отставки не уточняются.

Ранее сообщалось, что у ряда высокопоставленных чиновников, среди которых была Пудовкина, и заместителей губернатора края Сергея Фургала прошли обыски. Следственные действия связаны с многомиллиардной аферой в лесной промышленности, к которой, по версии силовиков, причастен Александр Пудовкин. Его обвиняют в незаконном получении из федерального бюджета свыше миллиарда рублей и вырубке леса на девять миллиардов. Позже обыски повторились. В результате был задержан экс-глава региона Виктор Ишаев, передает «Национальная служба новостей».

Главред газеты «Молодой Дальневосточник XXI век» Владимир Чернышов заявлял «URA.RU», что к махинациям может быть причастен Фургал.