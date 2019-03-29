ТСЖ требует с певицы 760 тысяч рублей Фото: Лолита Милявская, Instagram

Российская певица Лолита Милявская объяснила, почему она не собирается оплачивать долги за услуги ЖКХ. По словам артистки, ей деньги «не падают с неба». Об этом Милявская заявила в Басманном суде Москвы.

«Я сегодня судье сказала: „Мне не падают деньги с неба“. И 700 тысяч рублей я могла бы потратить куда продуктивнее», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Милявской. Певица добавила, что сумму, которую с нее требует ТСЖ «Большие Каменщики», она могла бы потратить на съемки нового клипа.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что на Лолиту Милявскую был подан иск в Басманный суд города Москвы из-за задолженности по оплате услуг ЖКХ. На певицу подало в суд товарищество собственников жилья «Большие Каменщики». Организация требует взыскать с певицы долг и начисленные пени в размере около 760 тысяч рублей рублей за услуги ЖКХ.