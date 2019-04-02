«Аэрофлот» назвал стоимость багажа в безбагажном тарифе

Безбагажный тариф в «Аэрофлоте» будет введен 2 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе «Аэрофлота» составит от 2500 до 3675 рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте авиакомпании. Новый безбагажный тариф начинает действовать со 2 апреля.

«Безбагажные тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке», — сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Уточняется, что в тарифе «Лайт» (безбагажный тариф «Аэрофлота» и «России») стоимость одного места багажа на внутренних рейсах составит 2500 рублей, на международных — 3675 рублей. Штраф за превышение габаритов багажа — 5000 рублей.

Ранее авиакомпания «Победа» ввела новые правила провоза ручной клади. Теперь в салоне самолета можно будет провезти одно место ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36×30×4 сантиметра, напоминает телеканал 360. Также допускаются дамская сумка или портфель, рюкзак габаритами 36×30×23 сантиметра, букет цветов, лекарства и питание для ребенка.