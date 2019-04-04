Власти хотят следить за кабельными каналами

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) предложило обязать операторов кабельного телевидения ставить на своих сетях оборудование для контроля контента телеканалов. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Предлагаемые изменения обусловлены трудностями, с которыми сталкивается Роскомнадзор и его территориальные органы при осуществлении государственного контроля и надзора в отношении кабельных телеканалов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы подчеркнули, что ни кабельные операторы, ни федеральный бюджет не понесут никаких расходов.
С этого года Минкомсвязь решило отключить аналоговое эфирное вещание и перейти на цифровое, напоминает «Национальная служба новостей». Процесс продлится до июля. Для этого россиянам необходимо приобрести цифровую приставку, которая позволит бесплатно «улавливать» 20 телеканалов высокого качества. Как отмечает агентство Nation News, из-за нововведений активизировались мошенники, которые стали заключать договоры на услуги платного кабельного телевидения.