Наташа Королева будет носить «платье девственности»

Наташа Королева пообещала показать корону из ягод Наташа Королева, Instagram

Певица Наташа Королева объявила, что будет носить в повседневной жизни «платье девственности».

Артистка нашла загадочный наряд в одном из московских бутиков. По словам Королевой, она будет ходить в наряде, так как весной ей хочется надеть что-то из юности. «А так как я — символ юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно остро», — приводит слова певицы News.ru . Отмечается, что платье она нашла в одном из московских бутиков.

Также Королева пообещала показать корону из ягод, которую сделали на престижной фабрике в Италии. Артистка призналась, что сама еще не видела украшение. Певица старается следить за своей внешностью перед сольным концертом 31 мая в честь ее 46-летия.