25 мая 2019

Наташа Королева будет носить «платье девственности»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 13:47
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Наташа Королева пообещала показать корону из ягодНаташа Королева, Instagram

Певица Наташа Королева объявила, что будет носить в повседневной жизни «платье девственности».

Артистка нашла загадочный наряд в одном из московских бутиков. По словам Королевой, она будет ходить в наряде, так как весной ей хочется надеть что-то из юности. «А так как я — символ юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно остро», — приводит слова певицы News.ru. Отмечается, что платье она нашла в одном из московских бутиков.

Также Королева пообещала показать корону из ягод, которую сделали на престижной фабрике в Италии. Артистка призналась, что сама еще не видела украшение. Певица старается следить за своей внешностью перед сольным концертом 31 мая в честь ее 46-летия.

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