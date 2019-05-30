Спортивный журналист связал с дискриминацией разрыв UFC контракта с тренером сыновей Кадырова

Абдулкерим Эдилов мог потерять место в UFC из-за дружбы с Рамзаном Кадыровым Фото: Абдулкерим Эдилов, Instagram

Американская промоутерская компания UFC, организующая бои по смешанным единоборствам, могла разорвать контракт с российским бойцом, тренером сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова Абдулкеримом Эдиловым из-за дружеских отношений спортсмена с политиком. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал главный редактор телеканала «Боец» Сергей Завилейский.

По мнению эксперта, руководство UFC предвзято относится и к России в целом, и к главе Чечни в частности. «Абдулкерим близок к Рамзану Кадырову, и я точно знаю, что многим американцам это не нравится. В действиях UFC вообще видна дискриминация по отношению ко многим российским спортсменам. Тому же Хабибу [Нурмагомедову], например, дают одну дисквалификацию, а [Конору] Макгрегору — другую, несоразмерную», — сказал Завилейский.

Ранее российские спортивные порталы о смешанных единоборствах сообщали, что UFC прекратила сотрудничество с Эдиловым. Причины увольнения спортсмена остаются неизвестными.

Эдилов не выступает в UFC с осени 2017 года, когда провел свой единственный бой в рамках промоушена. В дальнейшем спортсмен получал травмы, а спустя некоторое время был дисквалифицирован за употребление мельдония. До этого в России Эдилов становился чемпионом страны по комплексному единоборству и выигрывал мировое первенство по универсальному бою.

Встреча российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора состоялась в октябре 2018 года. Россиянин взял верх над соперником в четвертом раунде. Сразу же после окончания боя Нурмагомедов, услышав оскорбления от членов команды Макгрегора, ввязался с ними в драку. За этот инцидент спортсмена дисквалифицировали на девять месяцев, напоминает портал «Утро.ру».