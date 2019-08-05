Центробанк обяжет работодателей перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона

Перечисление зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП) обсуждает Банк России с банковским сообществом. Работник сможет сам выбирать на какую карту банка ему поступит заработанное, привязав номер телефона к платежной системе «Мир».
Как пояснил «Российской газете» зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин, сейчас «зарплатное рабство» (когда работодатель сам выбирает банк зарплатного проекта без ведома сотрудников — прим.ред.) лишает работника многих преимуществ — хорошего кэшбэка, процентов на остаток зарплаты, бонусов и льгот и так далее.
«Работнику останется в Системе быстрых платежей привязать к номеру телефона карту „Мир“. Какой банк выбрал работник, работодатель даже не узнает», — отметил Сенин.
По словам специалиста, работодатель будет письменно информировать работника о появившейся у него возможности получать зарплату через СБП. В ответ сотрудник сможет прислать номер своего телефона, который в СБП выступает в качестве идентификатора платежей.
Пока в системе СБП участвуют 16 банков, однако регулятор настоял на том, чтобы к 2020 году это система была запущена во всех российских банках.