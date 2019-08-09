Дешевые лекарства исчезнут из аптек

Дешевые препараты пропадают из ассортимента аптек. К такому выводы пришли аналитики маркетингового агентства DSM Group, которое исследует фармацевтический рынок.
Согласно докладу, который приводит «
Это связано с тем, что дорогие лекарства делают 43% выручки для аптекарей, считает заместитель гендиректора фармпроизводителя Stada CIS Иван Глушков. «Большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые договоры. Чем дороже лекарства, тем выше бонус», — объясняет эксперт. По его словам, зачастую фармацевтические компании заставляют заключать контракты с ними, угрожая не поставлять нужный аптекам препарат.
Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств. Во Всероссийском союзе пациентов предлагают властям сформировать перечень социально значимых лекарств стоимостью до 200 рублей и обязать аптеки продавать их.