Дешевые лекарства исчезнут из аптек

Аптекам выгоднее продавать дорогие лекарства, считают эксперты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дешевые препараты пропадают из ассортимента аптек. К такому выводы пришли аналитики маркетингового агентства DSM Group, которое исследует фармацевтический рынок.

Согласно докладу, который приводит « Коммерсант », впервые за три года в аптеках стали продавать лекарства за 500 рублей чаще на 7,8%. В свою очередь, препараты за 150-500 рублей стали покупать на 3,3% реже, за 50-150 рублей — на 3%, а за 50 рублей — на 7,1%.

Это связано с тем, что дорогие лекарства делают 43% выручки для аптекарей, считает заместитель гендиректора фармпроизводителя Stada CIS Иван Глушков. «Большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые договоры. Чем дороже лекарства, тем выше бонус», — объясняет эксперт. По его словам, зачастую фармацевтические компании заставляют заключать контракты с ними, угрожая не поставлять нужный аптекам препарат.

Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств. Во Всероссийском союзе пациентов предлагают властям сформировать перечень социально значимых лекарств стоимостью до 200 рублей и обязать аптеки продавать их.