Иностранных послов вызывает «на ковер» Совет Федерации после публикаций о митингах в Москве

Сенаторы хотят услышать отчет от иностранных послов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России, планируют провести сенаторы. Как сообщила член комиссии по защите госсуверенитета Людмила Бокова, на сайтах ряда посольств были опубликованы сообщения о маршрутах предстоящих акции, проведенных в Москве.

Как пояснила Бокова, сенаторы хотят уточнить, «что это за сообщения — предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам», пишет RT. Сенатор подчеркнула, что подобного рода шаги можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России.

Иностранных послов на свое заседание сенаторы планируют пригласить в сентябре, уточняет Nation News, напомнив, что ранее американское посольство обнародовало в Twitter подробный маршрут незаконного митинга в Москве 3 августа.