11 августа 2019

«Синдром Началовой»: в Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

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Неизвестная болезнь стала причиной смерти студентки из ВоронежаФото: Александр Елизаров © URA.RU

20-летняя студентка из Воронежа скончалась в Москве от неизвестной болезни. Издание «Московский комсомолец» назвало причиной смерти «синдром Началовой».

Когда девушка приехала с родными в Москву, у нее поднялась температура. «Поначалу родители предположили, что дочь заболела ангиной, и пытались справиться с температурой своими силами», — передает «Царьград».

На следующей день девушке вызвали скорую помощь: врачи определили заболевание как ротавирусную инфекцию. Лечение не помогло: у заболевшей стали синеть руки и ноги, появилась сильная боль в мышцах. Студентка почти не могла двигаться. После этого был приглашен терапевт, который указал на обезвоживание и выписал лекарства. На следующий день конечности больной потеряли чувствительность. Еще через день у девушки онемел рот, и она потеряла возможность говорить.

Родители снова вызвали скорую помощь. Доктора заявили, что у девушки начинается кома, и рекомендовали госпитализацию. Реаниматологи приехали на вызов, но было уже поздно: больная скончалась. «Смерть студентки могла стать следствием менингита или энцефалита, хотя само течение болезни очень напоминает сепсис», — заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в интервью «Московскому комсомольцу».

Сепсис, воспалительная реакция в ответ на инфекционный процесс в организме, стал причиной смерти певицы Юлии Началовой. Артистка умерла неожиданно, для многих ее смерть стала настоящим шоком. Спустя 40 дней после похорон фанаты приносили свежие цветы на ее могилу, напоминает «Дни.ру».

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