Центробанк выпустил монеты с «Бременскими музыкантами», не спросив «Союзмультфильм»

Монеты отчеканили тиражом в 503 тысячи штук Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центробанк выпустил полмиллиона памятных монет с «Бременскими музыкантами», не спросив разрешения правообладателей — «Союзмультфильм». С заявлением выступила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

«Я переговорю с ними ещё раз сегодня, попытаюсь выяснить, почему так происходит. Но, конечно же, это персонажи студии и права на этих персонажей студии у нас. Будем делать запрос, потому что сами узнали об этом только что», — передает слова Слащевой издание «Говорит Москва». Слащева отметила, что ранее банк выпускал монеты с символикой «Ну, погоди!» также без согласования со студией.

В 2019 году советской экранизации истории о бродячих артистах исполняется 50 лет. 12 августа Банк России сообщил, что выпускает серию 25-рублевых монет с персонажами мультфильма. На 450 тысячах монет нанесены рельефные изображения героев картины. Еще 50 тысяч — цветные. Их можно использовать в качестве оплаты. Еще три тысячи монет номиналом три рубля сделаны из серебра. В одном изделии 31,1 грамм.

Серебряные монеты Фото: пресс-служба Центробанка