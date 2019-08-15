Сын генпрокурара Чайки стал продюсером фильма о спецназе по песне Лепса

Предприниматель и младший сын генерального прокурора России Игорь Чайка стал продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил». Об этом он сам рассказал журналистам. Видео уже
Создателей вдохновила одноименная песня, исполненная Григорием Лепсом. Автором слов является Дмитрий Минаев. Его полный тезка упоминался в публикациях украинских СМИ как генерал-лейтенант ФСБ и глава департамента контрразведывательной деятельности. Сопродюсер фильма — Александр Жомов. В 2016 году человек с таким же именем, как пишет издание, был первым заместителем службы контрразведки ФСБ.
Что касается самого фильма, он рассказывает о военнослужащем, который прощается с дочерью и отправляется в горячую точку. Там боевики захватывают сотрудников гуманитарной миссии, военные начинают их спасать, но сами попадают в окружение. Главный герой вспоминает семью, а после вызывает огонь на себя.
«Этот короткий фильм мы хотим посвятить всем нашим военнослужащим и сотрудникам специальных подразделений, выполняющим самые сложные задачи в любой точке планеты для защиты родины», — рассказал РБК Игорь Чайка.