14 августа 2019

Сын генпрокурара Чайки стал продюсером фильма о спецназе по песне Лепса

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный инвестиционный форум
Игорь Чайка подтвердил участие в съемках фильмаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель и младший сын генерального прокурора России Игорь Чайка стал продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил». Об этом он сам рассказал журналистам. Видео уже опубликовано на youtube-канале StarPro.

Создателей вдохновила одноименная песня, исполненная Григорием Лепсом. Автором слов является Дмитрий Минаев. Его полный тезка упоминался в публикациях украинских СМИ как генерал-лейтенант ФСБ и глава департамента контрразведывательной деятельности. Сопродюсер фильма — Александр Жомов. В 2016 году человек с таким же именем, как пишет издание, был первым заместителем службы контрразведки ФСБ.

Что касается самого фильма, он рассказывает о военнослужащем, который прощается с дочерью и отправляется в горячую точку. Там боевики захватывают сотрудников гуманитарной миссии, военные начинают их спасать, но сами попадают в окружение. Главный герой вспоминает семью, а после вызывает огонь на себя.

«Этот короткий фильм мы хотим посвятить всем нашим военнослужащим и сотрудникам специальных подразделений, выполняющим самые сложные задачи в любой точке планеты для защиты родины», — рассказал РБК Игорь Чайка.

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