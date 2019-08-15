В России посчитали несовершеннолетних, родивших пятерых детей

По данным Росстата, самыми юными мамами являются 12-летние
Пять россиянок в возрасте 17 лет родили пятого ребенка. Данные за прошлый год опубликовал Росстат.
По данным ведомства, 17-лет — это не минимальный возраст материнства. В 2018 году матерями стали четыре 12-летних россиянки, в 13 лет родили ребенка 34 человека, а в 14 лет стали мамами 190 жительниц России. У четырех из них это уже второй ребенок, уточняет «Ридус». Эксперты отмечают, что ранний возраст материнства характерен для определенных регионов России, например для жителей Северного Кавказа.
Возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. Совершение полового акта с человеком, не достигшим этого возраста, грозит совершеннолетним уголовной ответственностью, пишет «Пятый канал».