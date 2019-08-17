Власти Сочи готовят эвакуацию жителей из-за стихии

В Сочи готовят эвакуацию из-за возможных ливней и смерчей. Как сообщается на сайте городской администрации, уже есть приказ свернуть все палаточные лагеря у рек.
«Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район», — говорится в сообщении. Жителей районов призвали предпринять меры безопасности и не выходить без надобности на улицу, не оставлять транспорт под деревьями и заборами.
Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные в Сочи пройдут ливни, град и появится угроза формирования смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды, пишет РИА «Новости».
В конце июля, как напоминает телеканал 360, в Сочи прошли сильные ливни из-за которых в реки сошли оползни, были подмыты автотрассы в Центральном районе, часть дорог обрушилась. В этот раз мэр Сочи Анатолий Пахомов поручил федеральным дорожникам наладить ночное дежурство на трассах.