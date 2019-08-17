16 августа 2019

В Европе призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Парижа. Париж, скульптура, флаг франции, квадрига, французский флаг
Франция старается показать России, что готова к открытому диалогуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Франции необходимо наладить отношения с Россией раньше, чем это сделает президент США Дональд Трамп. Такое заявление сделал экс-глава французского МИДа Юбер Ведрин.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа», — приводит Life.ru перевод интервью Ведрина французской газете Figaro. Бывший политик уточнил, что в случае переизбрания Трампа на пост американского лидера в 2020 году, он вновь будет выстраивать отношения государств, оставляя в стороне интересы Европы.

Французский политик отметил, что Парижу и Москве необходимо налаживать сотрудничество в военной, ядерной, космической и цифровой сферах. Также, по словам Ведрина, странам необходимо совместно бороться с исламским терроризмом.

Ведрин позитивно оценил инициативу действующего президента Франции Эмманюэля Макрона пригласить на встречу российского лидера Владимира Путина. Ранее Макрон неоднократно заявлял, что намерен исправить политику Европы, которая «подтолкнула Россию к Китаю».

Переговоры лидеров стран запланированы на 19 августа. В ходе беседы Путин и Макрон обсудят международные вопросы безопасности, сотрудничество РФ с Евросоюзом и конфликт внутри Украины, уточняет RT.

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