В Европе призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Франции необходимо наладить отношения с Россией раньше, чем это сделает президент США Дональд Трамп. Такое заявление сделал экс-глава французского МИДа Юбер Ведрин.
«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа», — приводит
Французский политик отметил, что Парижу и Москве необходимо налаживать сотрудничество в военной, ядерной, космической и цифровой сферах. Также, по словам Ведрина, странам необходимо совместно бороться с исламским терроризмом.
Ведрин позитивно оценил инициативу действующего президента Франции Эмманюэля Макрона пригласить на встречу российского лидера Владимира Путина. Ранее Макрон неоднократно заявлял, что намерен исправить политику Европы, которая «подтолкнула Россию к Китаю».
Переговоры лидеров стран запланированы на 19 августа. В ходе беседы Путин и Макрон обсудят международные вопросы безопасности, сотрудничество РФ с Евросоюзом и конфликт внутри Украины, уточняет RT.