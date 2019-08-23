Мать решила забрать к себе сына, которого отец держал на цепи

Мужчина держал сына на цепи в сарае из-за «проблем в поведении» Фото: depositphotos.com

Родная мать мальчика, которого отец держал на цепи в сарае, рассчитывает, что сын будет жить с ней. Женщина уже подала заявление в суд, чтобы решить вопрос о месте проживания ребенка.

«Я подала иск в Белореченский районный суд Краснодарского края об определении за мной места жительства ребенка», — приводит «Ридус» слова женщины. Дата рассмотрения заявления пока не назначена, в суде истице пояснили, что на это может уйти до двух месяцев.

При этом ее бывший муж, с которым сын проживал до инцидента, не собирается препятствовать требованиям экс-супруги. Мужчина согласен передать сына на воспитание матери, поскольку в поведении 10-летнего ребенка возникли сложности. По словам матери, до 3,5 лет сын жил с ней, а потом бывший муж однажды забрал сына на выходные, после чего отказался возвращать.

Ранее сообщалось, что отец за незначительные проступки сажал сына в сарае на цепь, морил голодом и избивал. 18 июля мальчику удалось сбежать, выломав доску в сарае, при этом ребенок очень просил взрослых не рассказывать отцу о его побеге. Кроме старшего ребенка у 46-летнего мужчины есть новая жена и ее четырехлетний ребенок от первого брака; также в семье ожидается рождение третьего, уже общего ребенка.