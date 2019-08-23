Церковь придумала наказание для «модного батюшки», полюбившего Gucci и Louis Vuitton

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Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, поп, рпц, христиане, священник, священнослужитель
В РПЦ назвали действия «модного батюшки» баловствомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Любитель люксовой одежды протоиерей Вячеслав Баскаков получил устный выговор за то, что выкладывал фото своих дорогих вещей в Instagram. Об этом заявил глава епархиального отдела Тверской области по взаимоотношениям с обществом и СМИ протоиерей Сергей Дмитриев.

«Ему сказали, чтобы он этого больше не делал. Больше никаких не было репрессий против него», — сообщил ТАСС Дмитриев. По его словам, в отношении Баскакова, который является заведующим Тверской епархиальной научной библиотекой и председателем комитета имени Победоносцева, больше не будут предпринимать никаких санкций. «Его действия — баловство, не более», — считают в РПЦ.

В 2018 году священника активно обсуждали в в соцсетях: он публиковал в Instagram фотографии туфель и сумок от модных домов Gucci и Louis Vuitton. Из-за нападок со стороны общественности батюшка удалил аккаунт, однако затем создал новый.

Сам Баскаков попросил прощения за свое поведение и заявил, что его публикации в Instagram — один из способов лечения невралгии тройничного нерва, напоминает агентство Nation News. По его словам, невролог посоветовал священнику лечить недуг не только лекарствами, но и сменой обстановки.

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