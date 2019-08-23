Один из богатейших людей планеты умер в США

Миллиардер Дэвид Кох скончался в США в возрасте 79 лет. Он занимал 11 место в списке богатейших людей планеты по версии Forbes.
«С болью в сердце заявляю о смерти моего брата Дэвида», — цитирует Bloomberg брата миллиардера Чарльза Коха. — Любой, кто работал с Дэвидом, несомненно научился любить жизнь».
Причина смерти Дэвида Коха неизвестна, отмечает телеканал 360. Проблемы со здоровьем у него начались в июне 2018 года. Тогда же он сложил свои полномочия в Koch Industries, передает RT, где ему принадлежала 42-процентная доля. Выручка компании составляет порядка 110 миллиардов долларов в год, пишет агентство Nation News. Компания занимается переработкой нефти, производством удобрений и автомобильных деталей и инвестициями.
По данным Bloomberg, братья Дэвид и Чарльз Кох были больше известны за счет продвижения своих идей в политике. Покойный Кох придерживался либертарианских взглядов и был сторонником республиканской партии США. Отмечается, что на деньги миллиардера свою карьеру построили вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Однако бизнесмены не поддерживали политику 45-го президента Дональда Трампа из-за расхождения в вопросе свободного рынка.