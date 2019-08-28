27 августа 2019

Принципиально новый вертолет появится в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8, поселок тазовский
При создании вертолета будут использованы новые методы сборкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России разрабатывают проект нового типа вертолетов, который должен объединить предыдущие наработки. Об этом сообщил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов.

«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий», — приводит его слова РИА «Новости». Отмечается, что новый проект должен объединить разработки конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолетного завода.

По словам Шибитова, при создании машины будут использованы новые методы сборки, композитные материалы, современные профили несущего и рулевого винтов, передовые конструкции втулки несущего винта. Концепция нового вертолета будет значительно отличаться от существующего модельного ряда гражданских машин, передает RT.

Расскажите о новости друзьям
Общество Технологии
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...