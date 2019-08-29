На МКС сработала аварийная сигнализация

На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация, заявил космонавт Алексей Овчинин Центру управления полетами.
«По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе — прим. ред.) кислорода в российском модуле „Звезда“», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова космонавта. Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко пояснил, что угрозы экипажу нет, а все необходимые меры для устранения инцидента уже приняты.
Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.
Ранее с МКС со второй попытки состыковался российский корабль «Союз МС-14». На борту находился созданный на Урале человекоподобный робот «Федор», напоминает RT.