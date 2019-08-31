30 августа 2019

В Донецке открыли памятник Захарченко

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина. Отвод техники. Захарченко, захарченко александр
Памятник установлен на Аллее героевФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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В Донецке открыли памятник погибшему главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко. Монумент появился на Аллее героев в годовщину смерти Захарченко.

На открытии памятника были власти ДНР, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, вдова Александра Захарченко и депутаты Госдумы, сообщает RT. «Александр Владимирович вошёл в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР», — заявил нынешний глава ДНР Денис Пушилин.

Александр Захарченко погиб в конце августа 2018 года в Донецке. В кафе «Сепар», где находился глава ДНР, прогремел взрыв. В Кремле в причастности к убийству главы ДНР обвинили Киев и украинских силовиков. В июне спецслужбы ДНР сообщили, что к убийству мог быть причастен сотрудник СБУ Сергей Моторин, напоминает агентство Nation News.

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