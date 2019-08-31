В Донецке открыли памятник Захарченко

В Донецке открыли памятник погибшему главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко. Монумент появился на Аллее героев в годовщину смерти Захарченко.
На открытии памятника были власти ДНР, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, вдова Александра Захарченко и депутаты Госдумы, сообщает RT. «Александр Владимирович вошёл в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР», — заявил нынешний глава ДНР Денис Пушилин.
Александр Захарченко погиб в конце августа 2018 года в Донецке. В кафе «Сепар», где находился глава ДНР, прогремел взрыв. В Кремле в причастности к убийству главы ДНР обвинили Киев и украинских силовиков. В июне спецслужбы ДНР сообщили, что к убийству мог быть причастен сотрудник СБУ Сергей Моторин, напоминает агентство Nation News.