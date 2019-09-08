В Волгограде кандидат в депутаты областной думы умер на избирательном участке

Кандидату в депутаты стало плохо с сердцем на избирательном участке, спасти его не удалось
новость из сюжетаЕдиный день голосования 8 сентября 2019 года в России
Полковник запаса Вадим Чистяков, являющийся кандидатом в депутаты думы Волгограда, умер на избирательном участке. Об этом сообщил «Блокнот Волгограда».
«Мужчине стало плохо с сердцем, ему вызвали скорую помощью, но спасти его не удалось», — рассказывает источник. Полковнику было 49 лет.
Вадим Чистяков был кандидатом от КПРФ. Информацию о смерти коллеги подтвердил другой представитель партии Михаил Таранцов. Говоря о смерти коллеги, он заявил, что «это на совести власти», однако развивать тему не стал.