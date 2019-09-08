В Волгограде кандидат в депутаты областной думы умер на избирательном участке

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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, избирательные участки, выборы, голосование
Кандидату в депутаты стало плохо с сердцем на избирательном участке, спасти его не удалосьФото: Анна Майорова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Полковник запаса Вадим Чистяков, являющийся кандидатом в депутаты думы Волгограда, умер на избирательном участке. Об этом сообщил «Блокнот Волгограда».

«Мужчине стало плохо с сердцем, ему вызвали скорую помощью, но спасти его не удалось», — рассказывает источник. Полковнику было 49 лет.

Вадим Чистяков был кандидатом от КПРФ. Информацию о смерти коллеги подтвердил другой представитель партии Михаил Таранцов. Говоря о смерти коллеги, он заявил, что «это на совести власти», однако развивать тему не стал.

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