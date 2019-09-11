Вдова Кобзона рассказала, кто оплатил «космически дорогие» похороны артиста

Иосиф Кобзон заранее предусмотрел все расходы на свои похороны
Певец Иосиф Кобзон сам организовал собственные похороны и позаботился о том, чтобы его супруга ни в чем не нуждалась. Об этом рассказала вдова артиста.
Нинель Кобзон призналась, что ее муж заранее купил место на кладбище и предусмотрел все «космические расходы на похороны». «Певец тщательно продумал завещание с тем, чтобы избежать конфликтов между наследниками, и сделал свою вдову состоятельной женщиной», — пишет «
Нинель была третьей женой Кобзона и родила ему двоих детей. Супруги прожили в браке 47 лет. После смерти певца Нинель не оставила светскую жизнь, продолжила посещать различные мероприятия и заниматься работой благотворительного фонда, основанного ее супругом.