Вдова Кобзона рассказала, кто оплатил «космически дорогие» похороны артиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, кобзон иосиф фото
Иосиф Кобзон заранее предусмотрел все расходы на свои похороныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Иосиф Кобзон сам организовал собственные похороны и позаботился о том, чтобы его супруга ни в чем не нуждалась. Об этом рассказала вдова артиста.

Нинель Кобзон призналась, что ее муж заранее купил место на кладбище и предусмотрел все «космические расходы на похороны». «Певец тщательно продумал завещание с тем, чтобы избежать конфликтов между наследниками, и сделал свою вдову состоятельной женщиной», — пишет «Царьград».

Нинель была третьей женой Кобзона и родила ему двоих детей. Супруги прожили в браке 47 лет. После смерти певца Нинель не оставила светскую жизнь, продолжила посещать различные мероприятия и заниматься работой благотворительного фонда, основанного ее супругом.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...