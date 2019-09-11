Ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович оказался в инвалидом кресле после поездки в Черногорию. Об этом сообщили поклонники Якубовича, заметившие его в аэропорту Тивата. Помощник телеведущего заявил, что Якубович повредил колено, когда плавал в бассейне.
«Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб», — передает слова пресс-секретаря Якубовича «
Ранее Якубович прокомментировал традицию участников передачи «Поле чудес» разбирать еду после съемок, оправдав это русским гостеприимством и хлебосольством, сообщает «Национальная служба новостей». Он также признался, что за все 29 лет существования шоу ни разу не смотрел его по телевизору.