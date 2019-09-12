Минтруд начнет готовить россиян к пенсии с 45 лет

Специальный сервис позволит отследить, все ли сведения о стаже работника учтены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Минтруд собирается запустить новый онлайн-сервис, благодаря которому россияне смогут контролировать, как собираются данные Пенсионного фонда России (ПФР). Представители ведомства планируют реализовать проект в 2022 году и будут привлекать к процедуре россиян с 45 лет.

«Если гражданин найдет ошибку в данных, он может своевременно оповестить ПФР о выявленных неточностях», — цитируют «Известия» представителей ведомства. Чиновники уточнили, что будут проверять информацию, которую им отправят россияне, а уже потом вносить коррективы в свои данные.

При этом в Минтруде добавили, что возможны случаи, когда ПФР будет запрашивать у гражданина дополнительные документы, и он будет вынужден лично прийти в отделение фонда. Однако такие случаи будут «максимально исключаться», уточнили в ведомстве.

В ведомстве уверены, что новый сервис позволит избежать ситуаций, когда люди сталкиваются с неправильным учетом стажа в момент оформления пенсии. В ведомстве также отметили, что проверить информацию по своей пенсии можно и сейчас, однако об услуге почти никто не знает.

Ранее россиянам рассказали, как будут расти их пенсии. Кроме того, стали известны подробности новой пенсионной системы.