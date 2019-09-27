В инициативе МВД нашли лазейку для полицейского произвола

Поправки в закон «О полиции», которые установят наказание за оскорбление полицейских в интернете, практически полностью снимут ответственность со стражей порядка и развяжут им руки. Таким мнением с «URA.RU» поделился журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе.
Комментируя проект МВД, Сванидзе заметил, что возможные поправки в законодательство будут иметь негативный эффект, поскольку оградят полицейских от критики. «Это выводит сотрудников из зоны ответственности, потому что они могут делать практически все, что захотят, а их нельзя критиковать. Они уходят от критики, поскольку в любой критике можно найти оскорбление», — высказался журналист.
По его мнению, этот законопроект уже имеет массу тонких моментов. Например, в законе нет четкого понятия того, что можно считать оскорблением сотрудника МВД. «Нужно прямо формулировать, что такое оскорбление, а это невероятно сложно сделать. В противном случае это дает пространство для произвола», — предупредил Сванидзе. Он заключил, что появление такого проекта — признак тревожной тенденции: «Теперь вообще власть нельзя критиковать. Власть может все, в отношении власти нельзя ничего».
Уведомление о том, что МВД России начало готовить поправки в закон «О полиции», появилось сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект, как сказано в пояснении, разрабатывается, чтобы защитить «неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции» в интернете. За оскорбление сотрудника органов предполагается админитстративная ответственность Вступление акта в силу запланировано на начало 2020 года.