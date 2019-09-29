29 сентября 2019

Главный тренер «Спартака» ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России по футболу 2015-2016: ФК
Олег Кононов подал в отставку после четырех поражений «Спартака» подрядФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московский футбольный клуб «Спартак» уволил белорусского специалиста Олега Кононова с поста главного тренера. Теперь исполняющим его обязанности назначен Сергей Кузнецов.

Сообщается, что Олег Кононов подал заявление об увольнении сразу после матча против «Оренбурга». «[Олег Кононов] подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится на сайте пресс-службы «Спартака».

В настоящий момент футбольный клуб «Спартак» потерпел четыре поражения подряд в рамках Российской премьер-лиги. К матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Сергей Кузнецов. А пока «Спартак» располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками, передает RNS.

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