Главный тренер «Спартака» ушел в отставку

Олег Кононов подал в отставку после четырех поражений «Спартака» подряд
Московский футбольный клуб «Спартак» уволил белорусского специалиста Олега Кононова с поста главного тренера. Теперь исполняющим его обязанности назначен Сергей Кузнецов.
Сообщается, что Олег Кононов подал заявление об увольнении сразу после матча против «Оренбурга». «[Олег Кононов] подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится на сайте пресс-службы «Спартака».
В настоящий момент футбольный клуб «Спартак» потерпел четыре поражения подряд в рамках Российской премьер-лиги. К матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Сергей Кузнецов. А пока «Спартак» располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками, передает