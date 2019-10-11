Стас Михайлов сообщил о блокировке Instagram-аккаунта в поддержку Заворотнюк

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Открытая лицензия 07.07.2015. Стас Михайлов., михайлов стас
Профиль был заблокирован системой из-за высокой активностиФото: stas-mihaylov.ru
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Певец Стас Михайлов выложил на своей странице в Instagram историю, где рассказал о том, что созданный ранее фанатами аккаунт в социальной сети в поддержку российской актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали. Причиной, по словам певца, стала «подозрительно большая активность».

«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие! И настолько отзывчивые, что из-за этой активности и желания поддержать Instagram заблокировал профиль», — отметил Михайлов. Он также уточнил, что сейчас предпринимаются все действия, чтобы страница вновь была восстановлена.

Ранее сообщалось, что у телезвезды Анастасии Заворотнюк врачи обнаружили неоперабельную опухоль мозга последней стадии. Из-за тяжелой болезни у актрисы сериала «Моя прекрасная няня» сильно ослабела правая часть тела, а сама она изменилась до неузнаваемости. Актрису подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. В середине сентября стало известно, что состояние Заворотнюк улучшилось — она пришла в сознание и начала дышать самостоятельно, передает RT.

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