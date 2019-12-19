Кремль не должен надеяться на улучшения отношений с США, считает политолог Фото: Официальный сайт Президента РФ

США сохранят с Россией напряженные отношения из-за неизменной политики Вашингтона. Такое предположение в разговоре с «URA.RU» сделал декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов.

«Российско-американские отношения не зависят от фигуры президента. Здесь необходимо вспомнить термин „глубинное государство“ (теория, согласно которой в США существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство — прим. ред.). Как мы можем наблюдать, даже личные стремления президента каким-то образом нормализовать отношения с Россией заканчиваются тем, что, он сталкивается с сопротивлением этого „глубинного государства“», — заявил Козлов.

По его словам, и на уровне истеблишмента, и на уровне доминирующих в США медиа, «Россия воспринимается однозначно как политический противник, которого нужно сдерживать. Поэтому состояние вялотекущей холодненькой войны будет продолжаться», — подчеркнул политолог.

Однако, по его мнению, в международной политике США, напротив, могут быть серьезные изменения. «Если к власти придет президент-глобалист, каким был Барак Обама, то он сможет вернуть Вашингтон к той политике, которую они вели до Трампа. «Трамп, с его лозунгом «Сделаем Америку великой снова» был скорее прагматическим, экономически центрированном политиком, который был заинтересован в сокращении трат на присутствие за пределами США», — заключил эксперт.

Ранее «URA.RU» писало, что палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Позже состоится голосование по признанию его виновным в препятствовании работе конгресса», отмечает RT. Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, передает агентство Nation News. Однако даже в случае, если это произойдет, Трамп предстанет перед судом.