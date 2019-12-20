В Карелии полицейский спел несколько песен под гитару и покончил с собой. ВИДЕО

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КТЦ Югра-Классик. Ханты-Мансийск, гитара, музыка
Перед смертью полицейский спел несколько песен под гитаруФото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместителя начальника ОМВД РФ по Кемскому району (Республика Карелия) Дмитрий Перфильев совершил суицид. Перед тем как покончить с собой, мужчина спел несколько песен по гитару и выложил видео в социальную сеть «Вконтакте».

Перфильеву было 34 года. «У него остались супруга и две дочери», — пишет News.ru. Уточняется, что 19 декабря силовик не вышел на работу. Известно, что перед смертью полицейский выпивал спиртные напитки.

На звонок «URA.RU» в пресс-службе МВД по Республике Карелия не ответили. В их адрес был направлен запрос на получение официального комментария ведомства.

Ранее в Екатеринбурге в отеле «Маринс Парк» покончил с собой полковник внутренней службы МВД, командированный из Москвы для проведения проверки в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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