Заместителя начальника ОМВД РФ по Кемскому району (Республика Карелия) Дмитрий Перфильев совершил суицид. Перед тем как покончить с собой, мужчина спел несколько песен по гитару и выложил видео в социальную сеть «Вконтакте».
Перфильеву было 34 года. «У него остались супруга и две дочери», — пишет News.ru. Уточняется, что 19 декабря силовик не вышел на работу. Известно, что перед смертью полицейский выпивал спиртные напитки.
На звонок «URA.RU» в пресс-службе МВД по Республике Карелия не ответили. В их адрес был направлен запрос на получение официального комментария ведомства.
Ранее в Екатеринбурге в отеле «Маринс Парк» покончил с собой полковник внутренней службы МВД, командированный из Москвы для проведения проверки в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.