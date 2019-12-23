Волочкова показала свой новогодний маникюр. ВИДЕО

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова. , волочкова анастасия
Анастасия Волочкова выбрала френч со стразами в качестве дизайнаФото: wikipedia.org/Mazepa11

Балерина Анастасия Волочкова показала маникюр, который сделала к Новому году. Соответствующее видео она разместила в формате сторис в Instagtram.

«Красиво? Вот так», — говорит в ролике артистка. Она отметила, что сейчас многие находятся в предновогодней суете, а женщины думают о том, как бы успеть сделать маникюр и педикюр до начала нового года. Волочкова выбрала для себя трапециевидную форму ногтя и френч со стразами в качестве дизайна.

Ранее балерина удивила пользователе Instagram необычным новогодним образом. Она опубликовала снимок. на котором стоит в блестящем брючном костюме, а на ее голове красуются «иглы», передает агентство Nation News.

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