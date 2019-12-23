Анастасия Волочкова выбрала френч со стразами в качестве дизайна
Балерина Анастасия Волочкова показала маникюр, который сделала к Новому году. Соответствующее видео она разместила в формате сторис в Instagtram.
«Красиво? Вот так», — говорит в ролике артистка. Она отметила, что сейчас многие находятся в предновогодней суете, а женщины думают о том, как бы успеть сделать маникюр и педикюр до начала нового года. Волочкова выбрала для себя трапециевидную форму ногтя и френч со стразами в качестве дизайна.
Ранее балерина удивила пользователе Instagram необычным новогодним образом. Она опубликовала снимок. на котором стоит в блестящем брючном костюме, а на ее голове красуются «иглы», передает агентство Nation News.