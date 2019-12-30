Милонов рассказал, куда уходит зарплата депутатов, которую предложили понизить до средней по стране

Виталий Милонов ответил Олегу Нилову, который предложил понизить зарплату депутатам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «URA.RU», на что он тратит свою зарплату в 300 тысяч рублей. Таким образом он прокомментировал предложение первого зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Олега Нилова в качестве подарка гражданам к Новому году снизить зарплату депутатов до средней по стране — 47 тысяч рублей.

«Наши зарплаты приравнены к зарплатам заместителей министров — ни больше, ни меньше. 300 тысяч рублей. Она большая, но это зарплата не только мне, но еще и помощникам. Не могу же я юристу в Москве платить по 30 тысяч рублей, поэтому приходится доплачивать из своей», — заявил Милонов.

Также депутат ответил Нилову. «Я, в отличие от Олега, выбран не по спискам — у меня есть мои избиратели, которые ко мне приходят. Приемную тоже нужно содержать, заметьте, нам даже компьютеров не выдают. В конце концов, если ты работаешь по максимуму, то у тебя от этой зарплаты ничего не остается», — заключил политик.