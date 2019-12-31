Умер главный конструктор легендарного бомбардировщика Ту-160

На 92-м году жизни умер главный конструктор стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк. Как сообщил источник ТАСС в авиастроительной отрасли, Близнюк скончался днем, 30 декабря.
«Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — сообщил собеседник агентства.
Близнюк с 1952 года работал в Конструкторском бюро «Туполев». В КБ он руководил строительством сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. В 1975 году он официально стал главным конструктором этого самолёта. Один из воздушных судов в 2006 году получил его имя.
Как уточняет Nation News, Валентин Иванович также принимал участие в создании сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
Ту-160 до сих пор остаётся самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом, установив 46 мировых рекордов.