В СКР ответили, продолжится ли расследование крушения SSJ в Шереметьево

В Следственном комитете России пришли к выводу, что к крушению лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево привела ошибка летчика. Такое мнение высказал заместитель председателя СК РФ Игорь Краснов, уточнив, что расследование по этому делу окончено.
«Продолжения не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия», — объяснил Краснов в интервью газете «
Представитель СК отметил, что своими доводами о катастрофе поделились пилот самолета и представители авиакомпании. По словам Краснова, расследование показало, что состояние и конструкция самолета «точно не при чем».
Трагедия в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая 2019 года, когда самолет вспыхнул при экстренной посадке. Часть пассажиров успела эвакуироваться, однако 40 человек погибли. После полугода расследования виновным был признан пилот Денис Евдокимов, который, по версии следствия, создал условия, при которых посадка самолета произошла со слишком большой скоростью и вертикальной перегрузкой.