Захарова обвинила НАТО и ЕС в соучастии в атаках на ЗАЭС

Страны НАТО и Евросоюза, оказывая политическую и информационную поддержку Украине, фактически становятся соучастниками атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Покрывая подобные террористические акты киевского режима страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — сказала Захарова в ходе брифинга для СМИ. Несколько недель назад в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия электропередачи «Днепропетровская». Это привело к прекращению внешнего электроснабжения станции.
Ранее сообщалось, что обстрелы линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение ЗАЭС, продолжаются. Как сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, место повреждения ЛЭП расположено фактически на линии соприкосновения, что делает невозможным проведение ремонтных работ в безопасных условиях. Директор выразил надежду на проявление благоразумия со стороны Украины.
