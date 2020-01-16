Россию похвалили за пенсионную реформу

В Швеции считают, что Россия движется в правильном направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсионная реформа, которая началась в России в 2018 году, является прогрессивным шагом для страны. Такое заявление сделал шведский экономист, бывший министр финансов Эрик Борг во время экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

«В Швеции недавно тоже подняли пенсионный возраст — до 67 лет. И я думаю, что Россия движется в правильном направлении», — высказался Борг. Однако эксперт не стал отрицать, что реформа вызвала недовольство россиян.

Также, по его мнению, пенсионная система в России далека от идеала, потому что население страны недостаточно заботится о своих пенсионных накоплениях. Сейчас объем пенсионных накоплений россиян, которые работают на экономику, занимает всего четыре процента ВВП. В то же время в Европе, в частности в Швеции, этот показатель в несколько раз выше.

Согласно положениям пенсионной реформы, к 2024 году возраст выхода на пенсию в России поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По расчетам министерства финансов, к этому сроку средние пенсии в России должны вырасти до 20 тысяч рублей, передает RT.