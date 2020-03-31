Медики показали россиянам альтернативу медицинским маскам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские медики записали видео, на котором показывают, как изготовить медицинскую маску в домашних условиях. По их словам, это можно сделать за две минуты.

«Показываем новый способ, как сделать маску в домашних условиях», — говорит один из медицинских сотрудников на видео, которое разметил «Пятый канал». Для изготовления одной маски понадобятся две резинки для банковских купюр и широкий бинт. Медики советуют обмотать бинт вокруг натянутых резинок шесть-восемь раз.

Ранее заведующий московским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток, врач-иммунолог Михаил Костинов заявил, что самодельные маски также хорошо подходят в период COVID-19, если нет возможности применять медицинские, передает VSE42.ru. По словам специалиста, можно использовать самодельные тканевые или шерстяные аналоги. При этом врач посоветовал их почаще стирать, пишет «Царьград».