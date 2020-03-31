30 марта 2020

Россиянам показали, как сделать дома медицинскую маску. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, коронавирус, масочный режим
Медики показали россиянам альтернативу медицинским маскамФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские медики записали видео, на котором показывают, как изготовить медицинскую маску в домашних условиях. По их словам, это можно сделать за две минуты.

«Показываем новый способ, как сделать маску в домашних условиях», — говорит один из медицинских сотрудников на видео, которое разметил «Пятый канал». Для изготовления одной маски понадобятся две резинки для банковских купюр и широкий бинт. Медики советуют обмотать бинт вокруг натянутых резинок шесть-восемь раз.

Ранее заведующий московским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток, врач-иммунолог Михаил Костинов заявил, что самодельные маски также хорошо подходят в период COVID-19, если нет возможности применять медицинские, передает VSE42.ru. По словам специалиста, можно использовать самодельные тканевые или шерстяные аналоги. При этом врач посоветовал их почаще стирать, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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