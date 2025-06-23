Песков прокомментировал удары США по Ирану

Песков: США нанесли удар по режиму ядерного нераспространения
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По словам Пескова, сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке создала опасный прецедент
По словам Пескова, сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке создала опасный прецедент Фото:
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Атаки США на ядерные объекты Ирана нанесли серьезный удар по существующему режиму ядерного нераспространения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По режиму ядерного нераспространения де-факто был нанесен огромный удар», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке создала опасный прецедент, который может повлиять на судьбу так называемого «ядерного клуба» — государств, официально обладающих ядерным оружием.

Напомним, в ночь на 22 июня ВВС США нанесли авиаудары по трем важнейшим ядерным объектам на территории Ирана. Под удар попали подземный комплекс в Фордо, предприятие в Натанзе, а также хранилище урана, расположенное вблизи Исфахана.

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Атаки США на ядерные объекты Ирана нанесли серьезный удар по существующему режиму ядерного нераспространения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По режиму ядерного нераспространения де-факто был нанесен огромный удар», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке создала опасный прецедент, который может повлиять на судьбу так называемого «ядерного клуба» — государств, официально обладающих ядерным оружием. Напомним, в ночь на 22 июня ВВС США нанесли авиаудары по трем важнейшим ядерным объектам на территории Ирана. Под удар попали подземный комплекс в Фордо, предприятие в Натанзе, а также хранилище урана, расположенное вблизи Исфахана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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