Правительство РФ купит квартиры 221 ветерану Великой Отечественной войны

Деньги для покупки квартир будут выделены через Минстрой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ купит квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в своем Instagram написал курирующий в правительстве сферу строительства вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Подвиг ветеранов навсегда останется в нашей памяти и истории, и я рад, что мы можем помочь тем из них, кто еще с нами», — написал Хуснуллин. Он отметил, что внес предложение о направлении денег на приобретение жилья в правительство и его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства для покупки квартир будут выделены через Министерство строительства.