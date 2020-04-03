02 апреля 2020

Правительство РФ купит квартиры 221 ветерану Великой Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы и акция
Деньги для покупки квартир будут выделены через МинстройФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ купит квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в своем Instagram написал курирующий в правительстве сферу строительства вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Подвиг ветеранов навсегда останется в нашей памяти и истории, и я рад, что мы можем помочь тем из них, кто еще с нами», — написал Хуснуллин. Он отметил, что внес предложение о направлении денег на приобретение жилья в правительство и его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства для покупки квартир будут выделены через Министерство строительства.

Ранее Марат Хуснуллин заявил о слишком высокой ставке по ипотеке в России. Как сообщает NEWS.ru, На сегодняшний день она составляет около девяти процентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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