Работники подмосковного совхоза боятся вспышки коронавируса из-за зама коммуниста Грудинина

Работники подмосковного ЗАО «Совхоз им. Ленина», который возглавляет бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, боятся массового заражения коронавирусом. Вспышка заболевания могла произойти из-за инцидента 19 марта, когда около 80 работников заблокировали двери правления, препятствуя входу судебных приставов. Позже один из участников событий заболел коронавирусом.
С диагнозом COVID-19 была госпитализирована Зоя Целыковская, которая занимает пост заместителя директора по растениеводству ЗАО «Совхоз им. Ленина», сообщает Видное News. Она была участником собрания акционеров, которое Павел Грудинин провел, чтобы вновь переизбраться директором предприятия, несмотря на запрет его проведения по решению Арбитражного суда. По словам местных жителей, сын Целыковской, проживающий с ней, руководил группой работников совхоза, которые блокировали вход.
После того, как стало известно о госпитализации заболевшей в Коммунарку, местные жители запаниковали. «Как только мы узнали про госпитализацию, сын сразу начал звонить на горячую линию, чтобы у нас у всех взяли анализы. Теперь вот сидим дома, ждем приезда врачей. Звонила подруге: она тоже ждет врачей и паникует», — приводит слова работницы совхоза Видное News. В приемной совхоза на звонок корреспондента никто не ответил, в пресс-службу был направлен письменный запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что Павел Грудинин не допустил на собрание ключевых акционеров. Кроме того, глава совхоза, призывая к участию в акции подчиненных, нарушил действующий в Московской области запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек.
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