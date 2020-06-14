Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Россия достойно справилась с испытанием коронавирусом, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия выходит из ситуации с распространением коронавируса уверенно и с минимальными потерями. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«При определенных издержках, проблемах, потерях, но все-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — цитирует Путина Life .

Эпидемиологическая ситуация, по словам главы государства, улучшается с каждым днем. Путин отметил, что Россия перенесла испытание коронавирусом, пишет агентство Nation News.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова комментировала ситуацию с пиком коронавируса в России. По словам зампредседателя правительства РФ, пик распространения инфекции в стране пришелся на 11 мая, передает RT.

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