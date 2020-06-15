14 июня 2020

Регион Урала удерживает лидерство по уровню благосостояния семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 09.09.2016. Семья, многодетная семья, дети со спины
Самые финансово обеспеченные семьи живут в ЯНАО Фото: pixabay.com
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Экономический кризис 2020

Ямал в девятый раз признан лучшим регионом России, в котором благосостояния семей находится на достойном уровне. Самыми проблемными субъектами оказались регионы Северного Кавказа, а также Псковская, Ивановская области.

Рейтинг за 2019 год рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных необходимых расходов (ЖКХ, питание), уточняет РИА «Новости». В расчет брали семью с двумя детьми и две средних зарплаты складывали в общий семейный бюджет.

По итогам прошлого года в ЯНАО в среднестатистической семье после всех необходимых затрат максимальный остаток бюджета составил 88,5 тысяч рублей. Затем следует Сахалинская область с остатком бюджета семьи 72,7 тысяч рублей. В Москве показатель равен 65,8 тысяч рублей, а в семьях Санкт-Петербурга — 57,3 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров ХМАО, где после минимально возможных затрат в семье остаток бюджета равен 56,8 тысяч рублей.

В Тюсенской области, как и в ряде других субъектов РФ (НАО, Чукотка, Подмосковье, Магаданская область), остаток превышает среднероссийский уровень, который равен 37,5 тысяч рублей. Менее 10 тысяч в остатке получается у семей в Дагестане и Ингушетии, Чечне, а в Кабардино-Балкарии семьям даже приходиться брать в долг, заработок там составляет минус 1,02 тысячи рублей.

В апреле стало известно, что зарплаты в России уменьшились почти на 2%. Больше всего снизились доходы банкиров: работодатели предлагают им на 11%, чем в конце 2019 года,

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Экономика
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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