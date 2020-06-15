Регион Урала удерживает лидерство по уровню благосостояния семей

Ямал в девятый раз признан лучшим регионом России, в котором благосостояния семей находится на достойном уровне. Самыми проблемными субъектами оказались регионы Северного Кавказа, а также Псковская, Ивановская области.
Рейтинг за 2019 год рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных необходимых расходов (ЖКХ, питание), уточняет РИА «Новости». В расчет брали семью с двумя детьми и две средних зарплаты складывали в общий семейный бюджет.
По итогам прошлого года в ЯНАО в среднестатистической семье после всех необходимых затрат максимальный остаток бюджета составил 88,5 тысяч рублей. Затем следует Сахалинская область с остатком бюджета семьи 72,7 тысяч рублей. В Москве показатель равен 65,8 тысяч рублей, а в семьях Санкт-Петербурга — 57,3 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров ХМАО, где после минимально возможных затрат в семье остаток бюджета равен 56,8 тысяч рублей.
В Тюсенской области, как и в ряде других субъектов РФ (НАО, Чукотка, Подмосковье, Магаданская область), остаток превышает среднероссийский уровень, который равен 37,5 тысяч рублей. Менее 10 тысяч в остатке получается у семей в Дагестане и Ингушетии, Чечне, а в Кабардино-Балкарии семьям даже приходиться брать в долг, заработок там составляет минус 1,02 тысячи рублей.
В апреле стало известно, что зарплаты в России уменьшились почти на 2%. Больше всего снизились доходы банкиров: работодатели предлагают им на 11%, чем в конце 2019 года,