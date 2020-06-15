Регион Урала удерживает лидерство по уровню благосостояния семей

В апреле стало известно, что зарплаты в России уменьшились почти на 2%. Больше всего снизились доходы банкиров: работодатели предлагают им на 11%, чем в конце 2019 года,

В Тюсенской области, как и в ряде других субъектов РФ (НАО, Чукотка, Подмосковье, Магаданская область), остаток превышает среднероссийский уровень, который равен 37,5 тысяч рублей. Менее 10 тысяч в остатке получается у семей в Дагестане и Ингушетии, Чечне, а в Кабардино-Балкарии семьям даже приходиться брать в долг, заработок там составляет минус 1,02 тысячи рублей.

По итогам прошлого года в ЯНАО в среднестатистической семье после всех необходимых затрат максимальный остаток бюджета составил 88,5 тысяч рублей. Затем следует Сахалинская область с остатком бюджета семьи 72,7 тысяч рублей. В Москве показатель равен 65,8 тысяч рублей, а в семьях Санкт-Петербурга — 57,3 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров ХМАО, где после минимально возможных затрат в семье остаток бюджета равен 56,8 тысяч рублей.

Рейтинг за 2019 год рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных необходимых расходов (ЖКХ, питание), уточняет РИА «Новости». В расчет брали семью с двумя детьми и две средних зарплаты складывали в общий семейный бюджет.

Ямал в девятый раз признан лучшим регионом России, в котором благосостояния семей находится на достойном уровне. Самыми проблемными субъектами оказались регионы Северного Кавказа, а также Псковская, Ивановская области.

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