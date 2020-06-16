Сергей Иванов посоветовал, где стоит ловить рыбу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россиянам рассказали, куда можно отправиться в отпуск, не выезжая за границу. Список интересных мест составил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Калининград, Балтийское побережье, Куршская коса, Карелия, Кижи, Валаам, район Сортавала, Центральная Россия», — перечислил Иванов. Он отметил, что от плато Путорана на Таймыре до Хакассии существует множество мест, которые стоит посмотреть. Для любителей рыбалки спецпредставитель порекомендовал посетить Якутию. Также в качестве отличных туристических направлений Иванов назвал Приморье, Дальний Восток и Камчатку.

Туристический поток в России в 2020 году будет в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, считает вице-президент «Российского союза Туриндустрии» Юрий Барзыкин. В разговоре с URA.RU он отметил, что восстановлению спроса на местные курорты не помогут даже закрытые границы.

Уже с 1 июля 2020 года граждане России вновь смогут свободно путешествовать по стране, пишет « Царьград ». Аналитики Ассоциации туроператоров России прогнозируют цены на туры на уровне 2019 года, а позже они могут снизиться еще сильнее в рамках борьбы за потребителей.

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