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В пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщили URA.RU, что положительно оценивают проводимую исполнительными органами города и органами местного самоуправления «организационно-разъяснительную работу, направленную на разграничение потоков участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию». При этом избирком попросил чиновников разъяснить, что информирование о голосовании по поправкам в Конституцию исключает принуждение, а направлено на исключение рисков заболевания коронавирусом. В избиркоме напомнили также об ответственности за нарушение трудового законодательства.

Также URA.RU нашло жалобу работника Северо-Западной ТЭЦ Санкт-Петербурга на сайте « Карта нарушений на выборах » движения «Голос». В ней говорится, что директор велел начальникам всех цехов и отделов предоставить 100% явку, а те «просят не подставлять или угрожают неприятностями». Согласно жалобе, сотрудников предприятия обязывают проголосовать в период с 25 по 26 июня.

Работники Балтийского завода, сообщает «Санкт-Петербург.ру», также получили указания открепиться от своих УИК и досрочно проголосовать на участке по месту работы. Такие же указания получили сотрудники бюджетных учреждений города, пишет иноагент « Радио Свобода ». В интервью « Настоящему времени », слесарь-электрик метрополитена Сергей Лазарев рассказал, что ему обещали два оплачиваемых выходных, если он придет голосовать не на свой участок, а по месту работы.

Сотрудник подведомственного подростковому центру «Альбатрос» клуба Екатерина Васильева рассказала «Фонтанке», что получила письмо с графиком открепления бюджетных организаций Приморского района Санкт-Петербурга, в котором содержатся более сорока бюджетных организаций. Создателем этой таблицы указан некто Свистельник, чьим однофамильцем является начальник отдела организационной работы администрации Приморского района Артем Свистельник.

«Сотрудников государственных учреждений настоятельно просят зарегистрироваться на портале „Госуслуги“, открепиться от места регистрации и поучаствовать в плебисците через „нужные“ участки», — пишет « Фонтанка ». Издание сообщает, что участниками этого процесса могут стать два миллиона петербуржцев, работающих в бюджетной сфере. Информатор « Санкт-Петербург.ру », сообщил, что правительство города задействовало все крупные питерские предприятия в рамках мобилизации.

В Санкт-Петербурге работников бюджетных организаций заставляют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ досрочно. Бюджетников принуждают прикрепиться к определенному избирательному участку, сообщает ряд СМИ.

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