В Санкт-Петербурге работников бюджетных организаций заставляют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ досрочно. Бюджетников принуждают прикрепиться к определенному избирательному участку, сообщает ряд СМИ.
«Сотрудников государственных учреждений настоятельно просят зарегистрироваться на портале „Госуслуги“, открепиться от места регистрации и поучаствовать в плебисците через „нужные“ участки», — пишет «Фонтанка». Издание сообщает, что участниками этого процесса могут стать два миллиона петербуржцев, работающих в бюджетной сфере. Информатор «Санкт-Петербург.ру», сообщил, что правительство города задействовало все крупные питерские предприятия в рамках мобилизации.
Сотрудник подведомственного подростковому центру «Альбатрос» клуба Екатерина Васильева рассказала «Фонтанке», что получила письмо с графиком открепления бюджетных организаций Приморского района Санкт-Петербурга, в котором содержатся более сорока бюджетных организаций. Создателем этой таблицы указан некто Свистельник, чьим однофамильцем является начальник отдела организационной работы администрации Приморского района Артем Свистельник.
Работники Балтийского завода, сообщает «Санкт-Петербург.ру», также получили указания открепиться от своих УИК и досрочно проголосовать на участке по месту работы. Такие же указания получили сотрудники бюджетных учреждений города, пишет иноагент «Радио Свобода». В интервью «Настоящему времени», слесарь-электрик метрополитена Сергей Лазарев рассказал, что ему обещали два оплачиваемых выходных, если он придет голосовать не на свой участок, а по месту работы.
Также URA.RU нашло жалобу работника Северо-Западной ТЭЦ Санкт-Петербурга на сайте «Карта нарушений на выборах» движения «Голос». В ней говорится, что директор велел начальникам всех цехов и отделов предоставить 100% явку, а те «просят не подставлять или угрожают неприятностями». Согласно жалобе, сотрудников предприятия обязывают проголосовать в период с 25 по 26 июня.
В пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщили URA.RU, что положительно оценивают проводимую исполнительными органами города и органами местного самоуправления «организационно-разъяснительную работу, направленную на разграничение потоков участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию». При этом избирком попросил чиновников разъяснить, что информирование о голосовании по поправкам в Конституцию исключает принуждение, а направлено на исключение рисков заболевания коронавирусом. В избиркоме напомнили также об ответственности за нарушение трудового законодательства.
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