Поправки в Конституцию защитят Россию от экологических катастроф

Поправки в Основной закон ужесточат ответственность за сохранение природы России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Поправки в Конституцию РФ повысят ответственность государства за сохранение богатейшей природы России и гарантируют право на благоприятную окружающую среду каждому гражданину страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доктор биологических наук, профессор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Назар Назаренко.

«Сложные системы наиболее устойчивы и обладают самым высоким потенциалом в развитии без серьезных нарушений. Чем выше разнообразие — тем меньше в системе происходит кризисов в ее развитии, — пояснил ученый. — Именно поэтому сохранение высочайшего биотического разнообразия, которым обладает Россия, является ее шансом устойчивого развития и отсутствия системных экологических кризисов. Соответственно, государство должно поддерживать это высокое разнообразие с точки зрения стратегии сбалансированного развития».

Поправки в 114-ю статью Конституцию обязывают правительство принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду и воспитанию экологической культуры населения.

«Право на благоприятную окружающую среду гарантирует каждому Конституция — основной закон России. Главную ответственность за соблюдение и охрану конституции несет президент страны, который является ее гарантом. Осуществление мер по охране прав и свобод граждан возложено также и на правительство страны, — считает профессор Назаренко. — Поэтому, в первую очередь, именно государство должны осуществлять меры, направленные на обеспечение реализации этого права».

По словам Назаренко, ежегодные соцопросы, которые проводят его студенты, показывают, что в обществе существует постоянный социальный заказ на решение экологических проблем именно госорганами. «Именно воспитание, образование и формирование экологической культуры определяет правильные действия и понимание, что охрана окружающей среды — дело всех и каждого, — заявил Назаренко. — Государственная поддержка в этой сфере позволит сформировать такое гражданское общество, которое оставит своим потомкам сбалансированную среду обитания».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Челябинский облизбирком готовится провести его максимально комфортно и безопасно для жителей области. Как сообщили URA.RU в комиссии, сейчас получены и взяты под охрану бюллетени, которые на этой неделе начнут развозить по региону. В день голосования ежечасно каждый из примерно 2,3 тыс. избирательных участков будет дезифицироваться, включая все контактные поверхности и ящики с бюллетенями. По словам главы облизбиркома Сергея Обертаса, каждого голосующего обеспечат маской, перчатками и одноразовой ручкой. Помимо металлодетекторов на входе волонтер дистанционно замерит температуру, после чего избиратель пройдет по дезинфицирующему коврику к комиссии: на расстоянии он покажет паспорт и лицо, на время сняв маску — после чего распишется и получит бюллетень. Столь же строгие меры безопасности будут обеспечены и голосующим на дому.

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