ТАСС: дело сестер Хачатурян могут рассмотреть в закрытом режиме

СМИ могут не увидеть заседание по делу сестер Хачатурян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заседание по делу сестер Хачатурян, которые признались, что убили отца, издевавшегося над ними, может пройти в закрытом режиме. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело сестер в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ и слушателей режиме», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Инсайдер объяснил, о закрытии дела придется ходатайствовать из-за множественных упоминаний насилия и издевательств отца над девушками.

Обвинительное заключение пока не утверждено. Это значит, что все еще может измениться, а дело могут вернуть следователям, объяснили в правоохранительных органах.

29 июня следователи закончили дополнительное расследование дела сестер Хачатурян. Итоговые материалы направили в Генпрокуратуру, чтобы ведомство утвердило обвинительное заключение.

Тело бизнесмена Михаила Хачатуряна обнаружили июле 2018 года на лестничной клетке его дома. У мужчины были многочисленные колотые раны. Позже три дочери Хачатуряна признались в убийстве отца. Девушки объяснили, что не выдержали домашнего насилия. По словам сестер, отец систематически издевался над ними, насиловал и бил.

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