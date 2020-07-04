Продюсер «Ласкового мая» объяснил решение суда по иску Шатунова

Андрей Разин намерен обжаловать решение Арбитражного суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Андрей Разин не согласен с решением суда, который дал право бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову исполнять песни коллектива. Об этом Разин написал в своем Instagram.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Шатунова о правах на песни коллектива. Суд признал незаконным лицензированный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещала певцу исполнять композиции группы. Однако Разин продолжает настаивать на своем. По его словам, никто из бывших солистов группы без разрешения правообладателя не имеет права петь песни.

«Дорогие мои фанаты группы „Ласковый май“, которые любят меня, многие средства массовой информации трубят о том, что Юра Шатунов якобы выиграл какой-то суд. Это все полная ерунда и чушь. Судья, которая вынесла решение, не видела в глаза ни меня, ни правообладателя, потому что, привлекая меня к процессу, суд даже не уведомил меня об этом. Поэтому вышестоящая инстанция объективно отменит это решение», — написал Разин.

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